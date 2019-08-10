مدرب يوناني لقيادة منتخب شباب السلة

2019/08/10 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، السبت، تعاقده مع مدرب يوناني لقيادة منتخب الشباب في الاستحقاقات المقبلة.وقال امين سر اتحاد السلة خالد نجم في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي لكرة السلة اكمل اجراءات التعاقد مع المدرب اليوناني اندرياس لقيادة منتخب الشباب”.واوضح نجم، أن “التعاقد مع المدرب تم عن طريق الوسيط غيث النجار”، […]

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