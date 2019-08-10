الحكومة وإنجازات ورق

2019/08/10 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سلام محمد العامري ” سأفعل! سأكون! سأستطيع! سأحقق حلمي! سأواظب على ما أفعله..سأتمهل وأنجز ما بين يدي! سأحل المشاكل! سأدفع الثمن! لن أتخلى عن حلمي, حتى أرى حلمي يبتعد!...أكمل القراءة ←

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