زمن “الحجي”..!

2019/08/10 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير داود حنوش عندما كنا صغاراً تعلو وجوهنا البراءة وسنين الطفولة كانت تمرّ أمام مسامعنا مسميات “الحجي” بين أخوالنا وعمومتنا ونفر من عشيرتنا كانوا ينادون بالحجي احتراماً لشيبته ووقاراً له،...أكمل القراءة ←

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