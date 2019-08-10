امانة بغداد تعلن رفع الكتل الكونكريتية عن مجمع دوائر الوقف السني

2019/08/10 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، السبت، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية عن مجمع دوائر الوقف السني شمال بغداد.

وأوضح بيان للامانة تلقى “النور نيوز” نسخة منه انه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الأمانة تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية عن مجمع دوائر الوقف السني ضمن منطقة سبع أبكار المحلة 342”.

وأضاف البيان أن “الكوادر البلدية باشرت باعمال تطوير وتاهيل الموقع المغلق سنة 2008”.

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