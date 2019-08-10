2019/08/10 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثة الحج العراقية: جميع حجاج العراق يقفون الان في صعيد عرفة لغاية زوال الشمس ويتضرعون الله لقبول اعمالهم وطلب المغفرة .

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