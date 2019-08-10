خطر جديد يهدد الذين يحرمون انفسهم من النوم الكافي

2019/08/10 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وجدت دراسة جديدة أن حركات معينة للعين قد تتعرض للضرر عندما لا يحصل الفرد على قدر كاف من النوم.وقال فريق البحث من المركز الوطني لأبحاث الطيران والفضاء ومركز Ames في كاليفورنيا، إن النتائج تظهر الحاجة إلى “قياس العجز العصبي” الناجم عن الحرمان من النوم، لمنع العمال والموظفين من ارتكاب حوادث خطيرة.وتبين أن […]

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