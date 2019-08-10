سفير بريطانيا بالعراق “يبشّر” أهالي البصرة بمياه شرب نظيفة

2019/08/10 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير البريطاني في العراق، جون ويلكس، إن “أهالي (محافظة) البصرة (جنوب) يستطيعون الآن أن يتطلعوا إلى الحصول على مياه شرب نظيفة، من خلال مشاريع البنى التحتية للمياه التي تعمل شركة باي ووتر وورلد على تنفيذها”.وأضاف ويلكس، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” الجمعة: “من الرائع سماع موافقة مجلس الوزراء على الشراكة مع …

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