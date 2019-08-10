انجاز 70 مشروعاً لتحسين الطاقة الكهربائية في المثنى

2019/08/10 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى

أعلنت دائرة توزيع كهرباء المثنى، اليوم السبت، أنجاز ٧٠ مشروعا لحل اختناق و تحسين وتطوير الشبكة الكهربائية لزيادة الخدمة.

وقالت الدائرة في بيان صحفي

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