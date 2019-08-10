مجلس نينوى يكشف لـ

2019/08/10 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – الموصل

كشف عضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار، عن اعداد المفقودين في الموصل خلال فترة سيطرة عصابات داعش الارهابية في المحافظة.





وقال العبار

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