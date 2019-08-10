العراق يوضح حقيقة انهاء المفاوضات مع

2019/08/10 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة النفط العراقية استمرار المفاوضات مع شركة "إكسون موبيل" الأمريكية حول مشروع جنوب العراق المتكامل، نافية استبعاد الشركة من المشروع....

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