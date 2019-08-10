اللوگي هو الانسان الذي يطبل ويلمع صورة المسؤول القبيحة

2019/08/10 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:غزوان الثابت محو اللوگيه سيكون هاشتاگ لمحاربة المطبلين مهما كانت عناوينهم ، انهم مصابين بمرض ” العبيد الجدد ” مجموعة تظهر خلاف ما تبطن ، اشخاص عادو للجاهليه بعد 1400...أكمل القراءة ←

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