فرحة الأعياد مع نسمات الأطفال

2019/08/10 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أ.د.منى فتحى حامد

الأعياد و ظهور الفرحة فى وجوه أطفالنا و أُسرنا و أحبابنا ، فمن العيد الأثر الإيجابى السيكولوچى النفسى على كل فرد ، نحو تحسين حالتة المزاجية و تجدد النفسية ، لتقبل شتى ما يمر به من مشاكل أو صعوبات ، ومدى إدراك كيفية التعامل معها و الوصول إلى علاجها و تصحيحها .فالعيد بهجة للجميع ، مما يحتويه من تقارب صلات الأرحام و السؤال عن الجار ، و السؤال عن المرضى و المسنين و المحتاجين و الأيتام .و من طقوس الأعياد تجهيز الأطعمة و الحلوى كاللحوم بأصنافها المتعددة و الكعك و البسكويت و الغريبة و المكسرات .أيضاً شراء الملابس الجديدة .فالعيد هو امتداد لتزايد صلة ذوى القُربى و زيادة الخيرات والتوافق و التلاحم و الرباط ..فما أجمل الأعياد فى عيون أطفالنا البريئة ، المُترقبة للتنزه بالمتنزهات و الحدائق و الملاهى و الرحلات النهرية ...إلخفالعيد سمة راقية للترابط الدينى و الانسانى و الاجتماعى لنشر السلام و الأمان ، بالتهانى و المباركات و المعايدات على الأهل و الأصحاب و الخلان ...

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