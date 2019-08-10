2019/08/10 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى اليوم السبت، واثر معلومات استخبارية دقيقة من القاء القبض على أحد الارهابيين في قرية وادي حجر بالجانب الأيمن من الموصل.واشار بيان لوزارة الدفاع وتلقته وكالة صدى , ان ” الارهابي كان يعمل مقاتلا بما يسمى بولاية دجلة”، مؤكد ان ” الارهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على إرهابي يعمل ضمن ما يسمى ولاية دجلة بالموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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