2019/08/10 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مجلس محافظة نينوى ذوي المفقودين إلى تسجيل أسماء المفقودين من أبناء المحافظة خلال عمليات التحرير وبعدها في فترة سيطرة داعش على الموصل ومحيطها.وقال عضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار إن “مجلس نينوى يدعو جميع عائلات وذوي المفقودين إلى تسجيل أسماء ذويهم خلال سيطرة داعش على الموصل وأثناء عمليات التحرير وبعدها ليتسنى مخاطبة الجهات الرسمية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس نينوى يدعو ذوي المفقودين إلى تسجيل أسماء المفقودين من أبناء المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس نينوى يدعو ذوي المفقودين إلى تسجيل أسماء المفقودين من أبناء المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).