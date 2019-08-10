قائد عمليات بغداد لـ السومرية نيوز: لن نقطع أي طريق خلال العيد

2019/08/10 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، السبت، أن الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى لا تتضمن قطع أي طريق في العاصمة.

وقال الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك لا تتضمن قطع أي طريق".وأوضح، أن "الخطة تتضمن مرحلتين، الأولى حماية الأسواق ما قبل العيد، والمرحلة الثانية حماية المتنزهات ودور العبادة خلال أيام العيد".

يذكر أن الأجهزة الأمنية تضع خططاً أمنية وتشدد من إجراءاتها خلال الأعياد والمناسبات لحماية المحتفلين.





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