2019/08/10 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تحدثت تقارير إيطالية عن اهتمام ميلان بضم أحد حارسي ريال مدريد كيلور نافاس أو أندري لونين حال رحيل جيانلويجي دوناروما.كما ذكرت التقارير عودة اهتمام باريس سان جيرمان بضم دوناروما بعد رحيل كيفين تراب إلى صفوف إينتراخت فرانكفورت نهائياً.وذكر “كالتشيو ميركاتو”، أن “ميلان وضع قائمة من ثلاثة اسماء لتعويض دوناروما حال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميلان يحدد الأسماء البديلة لحارس مرماه وكالة خطوة برس.

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