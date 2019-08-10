لجنة الثقافة والاعلام تطالب مؤسسات الدولة بعدم التعامل مع جمعية الادباء الشعبيين

2019/08/10 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس طالبت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب، اليوم السبت، مؤسسات الدولة جميعا بعدم التعامل مع جمعية الادباء الشعبيين لوصول شكاوى تشير الى التلاعب بالنظام الداخلي الذي تعمل به الجمعية والالتفاف على بعض بنوده ومنع عدد من الراغبين بالترشيح لرئاسة وعضوية مجلس الجمعية.واعربت رئيس واعضاء اللجنة حسب بيان تلقت “خطوة

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