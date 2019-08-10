2019/08/10 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فادت قيادة الشرطة الاتحادية، السبت، بإلقاء القبض على احد الهاربين من سجن القناة.وذكرت القيادة، في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “الفوج 3 اللواء 1 شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين الهاربين من سجن القناة”.وأضافت، أن “ذلك جاء خلال عملية أمنية رصدت تواجد المتهم المطلوب في حي الامين ببغداد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال احد الهاربين من سجن القناة شرقي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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