2019/08/10 | 12:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
هدد كبير مساعدي رئيس البرلمان الإيراني حسين امير عبداللهيان، السبت، بأن “اسرائيل” ستحترق بنيران غضب المنطقة إذا جاءت الى المنطقة.
وقال عبد اللهيان في تصريحات تابعتها /المعلومة/، إن “النتيجة لاي تحالف عسكري اميركي في مضيق هرمز سيكون تكرارا للتجربة المرة السابقة المتثلة باحتلال العراق وافغانستان وتصعيد زعزعة الامن في المنطقة”.
وأضاف، انه “لو جاءت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: اسرائيل ستحترق اذا جاءت لهرمز) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هدد كبير مساعدي رئيس البرلمان الإيراني حسين امير عبداللهيان، السبت، بأن “اسرائيل” ستحترق بنيران غضب المنطقة إذا جاءت الى المنطقة.
وقال عبد اللهيان في تصريحات تابعتها /المعلومة/، إن “النتيجة لاي تحالف عسكري اميركي في مضيق هرمز سيكون تكرارا للتجربة المرة السابقة المتثلة باحتلال العراق وافغانستان وتصعيد زعزعة الامن في المنطقة”.
وأضاف، انه “لو جاءت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: اسرائيل ستحترق اذا جاءت لهرمز) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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