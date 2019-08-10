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إيران: اسرائيل ستحترق اذا جاءت لهرمز


إيران: اسرائيل ستحترق اذا جاءت لهرمز
2019/08/10 | 12:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

هدد كبير مساعدي رئيس البرلمان الإيراني حسين امير عبداللهيان، السبت، بأن “اسرائيل” ستحترق بنيران غضب المنطقة إذا جاءت الى المنطقة.

وقال عبد اللهيان في تصريحات تابعتها /المعلومة/، إن “النتيجة لاي تحالف عسكري اميركي في مضيق هرمز سيكون تكرارا للتجربة المرة السابقة المتثلة باحتلال العراق وافغانستان وتصعيد زعزعة الامن في المنطقة”.

وأضاف، انه “لو جاءت […]

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