إيران: اسرائيل ستحترق اذا جاءت لهرمز

2019/08/10 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هدد كبير مساعدي رئيس البرلمان الإيراني حسين امير عبداللهيان، السبت، بأن “اسرائيل” ستحترق بنيران غضب المنطقة إذا جاءت الى المنطقة.وقال عبد اللهيان في تصريحات تابعتها /المعلومة/، إن “النتيجة لاي تحالف عسكري اميركي في مضيق هرمز سيكون تكرارا للتجربة المرة السابقة المتثلة باحتلال العراق وافغانستان وتصعيد زعزعة الامن في المنطقة”.وأضاف، انه “لو جاءت […]

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