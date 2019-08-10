2019/08/10 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغار طيران الجيش، السبت، على تجمع لعناصر داعش في منطقتي مطيبيجة وحاوي العظيم في سامراء.وذكر بيان لقيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي وتلقته وكالة صدى , انه “استنادا لمعلومات من استخبارات قاطع سامراء للحشد الشعبي دمر طيران الجيش عجلة هاف لوري نوع ميتسوبيشي لداعش تحمل منصة اطلاق صواريخ كاتيوشا و تجمع لهم في منطقتي مطيبيجة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طيران الجيش يدمر عجلة تحمل منصة اطلاق صواريخ لداعش استنادا لمعلومات من عمليات الحشد في سامراء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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