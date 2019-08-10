2019/08/10 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قيادة الشرطة الاتحادية، السبت، بإلقاء القبض على احد الهاربين من سجن القناة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الاتحادية تلقي القبض على احد الهاربين من سجن القناة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الاتحادية تلقي القبض على احد الهاربين من سجن القناة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).