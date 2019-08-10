2019/08/10 | 12:37

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شاهد..



بارجة بريطانية تفر من الحرس الثوري

السبت

10

أب

2019 :

12:27 pm

27

مشاهد من مطاردة زوارق الحرس الثوري لبار حربية بريطانية جنوبي

جزيرة بو موسى في الخليج ٢٠١٩/٨/٨

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