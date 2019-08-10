2019/08/10 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الجبار_نوري الصرخة المكبوتة لزمن العتمة في رواية الكنزة الزرقاء للروائي فريد الطائيعبدالجبارنوريتعتبر الرواية من أرقى أشكال التعبير اللغوي في تجسيد تجليات ما يجيش في أعماق اللاوعي من المشاعر والأحاسيس الوجدانية وتناقضاتها وربما أرهاصاتها من حب وكراهية وحركة وسبات ورفض وأستكانة وقبح وجمال للأنسان الذي أعتبر أثمن رأس مال في قائمة الأحياء في فضاءات هذا الكون الشاسع .أن رواية " الكنزة الزرقاء " للروائ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبد الجبار نوري - الصرخة المكبوتة في زمن العتمة --- في رواية - الكنزة الزرقاء - للروائي فريد الطائي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبد الجبار نوري - الصرخة المكبوتة في زمن العتمة --- في رواية - الكنزة الزرقاء - للروائي فريد الطائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).