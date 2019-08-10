2019/08/10 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الدفاع المدني حرائق شبت في بساتين بديالى وبابل”.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني ” ان فرق الدفاع المدني في ديالى تمكنت من اخماد حريقين نشبا في بستانين ، شب الاول في بستان بقضاء بلدروز اخمد من قبل مفارز مركز دفاع مدني بلد روز ، في حين اخمد الثاني من قبل مفارز مركز جديدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حرائق شبت في بساتين بديالى وبابل) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حرائق شبت في بساتين بديالى وبابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).