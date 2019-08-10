2019/08/10 | 12:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مسؤول أممي : العراق يستعد للدخول إلى صندوق المناخ الاخضر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
كشف ممثل البرنامج الانمائي للامم المتحدة نظيرعبود، السبت، عن استعداد العراق للدخول الى صندوق المناخ ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مسؤول أممي : العراق يستعد للدخول إلى صندوق المناخ الاخضر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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