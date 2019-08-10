مسؤول أممي : العراق يستعد للدخول إلى صندوق المناخ الاخضر

2019/08/10 | 12:42

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بغداد :سومر نيوز

كشف ممثل البرنامج الانمائي للامم المتحدة نظيرعبود، السبت، عن استعداد العراق للدخول الى صندوق المناخ ال...

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