بعثة الحج العراقية: جميع حجاج العراق يقفون الان في صعيد عرفة

2019/08/10 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت بعثة الحج العراقية اليوم السبت، ان جميع الحجاج العراقيين يقفون الان في صعيد عرفة.

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