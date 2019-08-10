السليمانية تُحذر من شركات سياحية وهمية: مختصة بالنصب والاحتيال

2019/08/10 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق حذر مسؤول اللجان #المشتركة في #قائممقامية #السليمانية #كوران_قادر، اليوم السبت، من شركاتٍ وهميةٍ تستغل السُيَّاح القادمين إلى مدن إقليم #كردستان العراق.قادر قال لـ”الحل العراق” إن […]

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