2019/08/10 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ خطوة برس أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم السبت، عن القبض على 5 متهمين بتجارة المخدرات في المحافظة.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “مفارز قسم مكافحة المخدرات نفذت حملة واسعة لملاحقة المطلوبين إلى القضاء من المتاجرين والمتعاطين للحبوب المخدرة، وذلك في عدة مناطق من عموم المحافظة”.واضافت “أسفرت الحملة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 5 متهمين بتجارة المخدرات في الديوانية وكالة خطوة برس.

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