الاستخبارات العسكرية تحبط محاولة تهريب عشرات الأطنان من الدواجن المستوردة قادمة إلى الموصل

2019/08/10 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، احباط محاولة تهريب عشرات الأطنان من الدواجن المستوردة قادمة إلى الموصل.

وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى تمكنت من احباط عملية تهريب كبيرة للحوم الدواجن المستوردة والتي تم ادخالها بواسطة شاحنة كبيرة تسحب معها مقطورة قادمة من اربيل باتجاه منطقة القيارة بالموصل، حيث تم القبض على الشاحنة وسائقها”.

وأوضح البيان، ان “عملية التهريب هذه تأتي خلافا للتعليمات التي تمنع استيراد الدواجن حفاظا على المنتج المحلي”، مبيتا انه “اخفيت اللحوم تحت أكياس تضم حفاظات الاطفال لتمويه وخداع الأجهزة الاستخبارية”.





وأشار الى انه “عند التفتيش تم ضبط اللحوم الممنوعة، وتمت إحالة الشاحنة والمواد المضبوطة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بصددها”.

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