الخطوط الجوية العراقية: نقلنا اكثر من 30 ألف حاج خلال الموسم الحالي

2019/08/10 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت ادارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية احدى تشكيلات وزارة النقل، نقلها نحو (30525) حاجا عراقياً على متن طائرات الناقل الوطني الى الديار المقدسة خلال موسم الحج 1440 هجري.

وأكدت الشركة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هذه الاعداد توزعت على (104) رحلة مباشرة نفذها الطائر الاخضر من جميع المحطات العاملة في العراق ( بغداد ، البصرة ، النجف ، السليمانية ، اربيل ) الى محطة مطار الامير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة ضمن التوقيتات المحددة والتي رافقتها خطة خدمية واسعة، والتي اشتركت فيها جميع ملاكات الخطوط الجوية العراقية بالتعاون مع الجهات الساندة الاخرى حيث تم استنفار جميع الإمكانات لتقديم افضل الخدمات للحجاج الكرام”.





وأضاف، انه “تتمنى الخطوط الجوية العراقية ادارة ومنتسبين لضيوف الرحمن قبول الطاعات وحجاً مبروراً وسعياً مشكورة وعودتهم سالمين الى ارض الوطن”.

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