طيران الجيش يدمر عجلة لداعش تحمل منصة اطلاق صواريخ قرب عمليات سامراء

2019/08/10 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أغار طيران الجيش العراقي، اليوم السبت، على تجمع لعناصر داعش في منطقتي مطيبيجة وحاوي العظيم في سامراء.

وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “استنادا لمعلومات من استخبارات قاطع سامراء للحشد الشعبي دمر طيران الجيش عجلة هاف لوري نوع ميتسوبيشي لداعش تحمل منصة اطلاق صواريخ كاتيوشا وتجمع لهم في منطقتي مطيبيجة وحاوي العظيم”.

وأضاف، ان “الإصابات في صفوف العدو كانت دقيقة جدا وقد تم تدمير الأهداف بالكامل”.

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