2019/08/10 | 13:39

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الياسري يوجه بمضاعفة الجهد الإستخباري لمنع أية محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار

أكد وزير الداخلية ياسين الياسري أهمية تعزيز القطعات الامنية

المنتشرة في المواقع الرئيسية لتأمين الاسواق العامة ودور

العبادة والمتنزهات الترفيهية والمراكز المزدحمة في العاصمة

بغداد.

الياسري ولدى ترؤسه الاجتماع الأمني الموسع بحضور وكيل الوزارة

لشؤون الشرطة وعدد من القادة الأمنيين لمحافظة بغداد شدد على ضرورة

تطبيق الخطة الامنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك بحرفية ومهنية

عالية وبما لا يتسبب بمضايقة المواطنين ويؤدي إلى الاختناقات

المرورية ، موجهاً بمضاعفة الجهد الاستخباري لمنع أية محاولة لزعزعة

الأمن والاستقرار.

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