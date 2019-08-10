2019/08/10 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة علميات بغداد، السبت، القاء القبض على متهمين بالارهاب وتهريب النفط والسرقة في مناطق متفرقة من العاصمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهمين بالإرهاب وتهريب النفط في بغداد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهمين بالإرهاب وتهريب النفط في بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).