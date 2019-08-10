اصابة 7 اشخاص بسبب نزاع على الاراضي بدهوك وقوات الأمن تكثف انتشارها

2019/08/10 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، السبت، بإصابة سبعة أشخاص بسبب نزاع على الأراضي في محافظة دهوك.

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