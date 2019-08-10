2019/08/10 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتصل السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي برئيس بعثة الحج العراقية الشيخ .د خالد العطية للاطمئنان على اوضاع الحجاج، مقدما شكره للجهود المثمرة التي تبذلها الهيئة في خدمة ضيوف الرحمن.وذكر المتحدث الرسمي باسم البعثة حسن فهد الكناني في تصريح لوكالة صدى الاعلام، ان” السيد رئيس الوزراء اتصل، اليوم، بالشيخ العطية لتفقد اوضاع الحجاج بالتزامن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبدالمهدي يتصل بالشيخ العطية لتفقد اوضاع الحجاج ويثني على جهود بعثة الحج في خدمة ضيوف الرحمن وكالة صدى الاعلام للانباء.

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