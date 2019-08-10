2019/08/10 | 13:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التميمي في تغريدة لها: نفقات الرئاسات الثلاث في الموازنة 1 بالمئة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/10 | 13:46.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي في تغريدة لها: نفقات الرئاسات الثلاث في الموازنة 1 بالمئة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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