رئيس الوزراء يتصل هاتفياً برئيس هيئة الحج للاطمئنان على أوضاع حجاج العراق

2019/08/10 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ خالد العطية للاطمئنان على اوضاع الحجاج، مقدما شكره للجهود المثمرة التي تبذلها الهيئة في خدمة ضيوف الرحمن.

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