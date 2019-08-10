2019/08/10 | 13:46
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النزاهة النيابية: ضباط وشخصيات تنفيذية تحمي عصابات الملاهي والقمار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
اتهمت لجنة النزاهة النيابية, السبت, شخصيات تنفيذية وضباط لم تسمهم بـ”حماية” عصابات الفساد للملاهي وصال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النزاهة النيابية: ضباط وشخصيات تنفيذية تحمي عصابات الملاهي والقمار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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