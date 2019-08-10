النزاهة النيابية: ضباط وشخصيات تنفيذية تحمي عصابات الملاهي والقمار

2019/08/10 | 13:46

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بغداد :سومر نيوز

اتهمت لجنة النزاهة النيابية, السبت, شخصيات تنفيذية وضباط لم تسمهم بـ”حماية” عصابات الفساد للملاهي وصال...

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