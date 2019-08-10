عبدالمهدي يهاتف العطية لتفقد اوضاع الحجاج العراقيين في السعودية

2019/08/10 | 13:46

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بغداد اليوم- بغداد

أجرى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، السبت (10 اب 2019) اتصالا هاتفيا مع رئيس بعثة الحج، خالد العطية،...





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