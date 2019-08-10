المدمرة الأمريكية “بورتر” تحت المراقبة الروسية في البحر الأسود

2019/08/10 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز المراقبة والدفاع الوطني الروسي، يوم أمس الخميس، أن قطع بحرية تابعة لأسطول البحر الأسود رافقت المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية “بورتر” بعد دخولها مجال البحر الأسود.وذكر مركز المراقبة في تقريره أن قطعاً بحرية حربية تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي رافقت المدمرة الأمريكية بورتر بعد دخولها البحر الأسود.وأشار التقرير إلى أن السفن الأمريكية …

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