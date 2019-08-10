2019/08/10 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس عقد وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم السبت، أجتمتعا أمنيا موسع بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدداً من القادة الأمنيين لمحافظة بغداد لمناقشة الخطة الامنية الخاصة بعيد الاضحى المبارك.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت “خطوة برس” أنه “تم أستعراض الاستعدادات الجارية والاجراءات التي ستتبعها وزارة الداخلية بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد لتنفيذها على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يعقد اجتماعا أمنيا موسعا لمناقشة خطة عيد الاضحى وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يعقد اجتماعا أمنيا موسعا لمناقشة خطة عيد الاضحى) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يعقد اجتماعا أمنيا موسعا لمناقشة خطة عيد الاضحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).