أيفون الرابع عالمياً.. فمن الأول؟

2019/08/10 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخبارتراجعت "أبل" في سوق الهواتف الذكية مرة جديدة، وخسرت المركز الثالث لصالح شركة صينية أقل شهرة، حسبما أظهرت أرقام المبيعات في الربع الثاني التي جمعتها مؤسسة لأبحاث السوق.

وحل هاتف "آيفون" الشهير في المرتبة الرابعة في المبيعات العالمية، مع 35.3 مليون جهاز، في مقابل 36.2 مليونا للصيني "أوبو"، في الربع (أبريل-يونيو)، وفقا لشركة "آي إتش ماركت".

وكانت "أبل" توقفت في وقت سابق، عن نشر بيانات مفصلة عن مبيعاته جهاز "آيفون".

وحافظت "سامسونغ" التي كشفت الأربعاء عن جهاز "غالاكسي نوت 10"، على المرتبة الأولى بفارق كبير، بحصة 23 بالمئة من السوق ومبيعات 75.1 مليون جهاز، متقدمة على "هواوي" مع حصة 18 بالمئة، إثر بيعها 58.7 مليون هاتف ذكي.

وتريد "أبل" أن تثبت أنها قادرة على تسجيل النتائج الجيدة بعيدا عن منتجها الرئيسي "آيفون"، بفضل أجهزة وخدمات تساعدها على تعويض تراجعها في سوق الهواتف الذكية.

وفي الربع الثاني شكلت إيرادات مبيعات "آيفون" أقل من نصف رقم أعمال المجموعة للمرة الأولى، لكن "أبل" تمكنت من تحسين إيراداتها بنسبة 1 بالمئة، رغم تراجع إيرادات "آيفون" بنسبة 12 بالمئة.

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