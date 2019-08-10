الشرطة تقبض على أحد الهاربين من سجن القناة

2019/08/10 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

أفادت قيادة الشرطة الاتحادية، يوم السبت، بإلقاء القبض على

احد الهاربين من سجن القناة.

وذكرت القيادة، في بيان اطلع عليه موقع كلمة

الإخباري، إن "الفوج 3 اللواء 1 شرطة اتحادية تمكنت من

إلقاء القبض على احد المطلوبين الهاربين من سجن القناة".

وأضافت، أن "ذلك جاء خلال عملية أمنية رصدت تواجد المتهم المطلوب في

حي الامين ببغداد".

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