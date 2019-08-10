وديع العبيدي - ديوانُ السّبْعينيّاتِ/2

2019/08/10 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي وديع العبيديديوانُ السّبْعينيّاتِ/2(إفادة)..(1)أنَا..مِنْ هَذا الزّمَان المُنكَسِرِ..وَجَوَادي عَاثرُ الخُطُوَاتِ..لِلْمَوْتِ الْمُفَبْرَكِ يَنْحَدِرُ..لا تَلُمْني إنْ أنَا أخْطَأتُ يَوْمَا في كَلامي..إنْ تَعَامَيْتُ..تَغافَلْتُ..أسَأْتُ في مرامي..فأنَا يَا مَنْ أمامي..- لا تُحَدّقْ في عُيوني-أنَا بَعْدَ الْيَوْمِ..لَنْ تلْقى سِوَى بَعْضِ رُفَا......

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