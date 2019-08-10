عماد علي - وصول ميزانية حكومة اقليم كوردستان الى الافلاس!!

2019/08/10 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي لو لم ترسل الحكومة العراقية شهرا واحدا فقط ميزانية حكومة اقليم كوردستان لرجعت حال اصحاب الدخل المحدود من الموظفين الكورد (و ليس الدرجات الخاصة التي ضمنتى جياتها معتمدا على الاحزاب و الكتل) الى ما كانوا عليه قبل سنة من استلام رواتبهم كل شهرين او ثلاثة اشهر مرة.اي ان انعدام التخطيط و العقلية الاقتصادية المخلصة و الفساد المستشري و غرور في راس السلطة و المتشبثين بالسلطة اوصل الحكومة الى الافلاس و الم......

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