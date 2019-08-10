2019/08/10 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبدالمهدي يهاتف العطية لتفقد اوضاع الحجاج العراقيين في السعودية

بغداد/...أجرى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، السبت، اتصالا هاتفيا مع رئيس بعثة الحج، خالد العطية، لتفقد اوضاع الحجاج العراقيين في السعودية.

وقال المتحدث باسم الهياة، حسن فهد الكناني، في بيان إن "عبد المهدي اتصل بالعطية لتفقد اوضاع الحجاج بالتزامن مع وقوفهم على صعيد عرفة الذي يستمر لغاية غروب الشمس".

واضاف الكناني، أن "عبد المهدي اثنى على عمل بعثة الحج العراقية وانسيابية الخدمات الرصينة التي قدمتها لحجاج بيت الله الحرام رغم ارتفاع اعدادهم هذا العام بشكل غير مسبوق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي يهاتف العطية لتفقد اوضاع الحجاج العراقيين في السعودية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي يهاتف العطية لتفقد اوضاع الحجاج العراقيين في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).