2019/08/10 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

كشف عضو مجلس النواب عمانوئيل خوشابا، عن وجود توجه نيابي لسحب الثقة عن الوزراء الذي لم يقدموا اي خدمة للمجتمع خلال عام كامل.

وقال خوشابا في تصريح صحفي، اليوم ان "البرلمان بصدد دفع الامور نحو الامام، واستبدال الوزراء الذين لم يقدموا اي شئ للمجتمع خلال عام كامل، او وجود قرار من قبل رئ...

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