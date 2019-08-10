"ما سافرت ؟ .. إشرب يمكن تنسى" .. عبارة تثير الغضب في الكويت !

2019/08/10 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

أثار إعلان تسويقي معروض في أحد شوارع الكويت ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت صورة الإعلان عبارة "ما سافرت..



إشرب يمكن تنسى"، التي تسببت بسخط واسع إذ فسرها البعض بأنها "دعوة بطريقة إيحائية لأمر مخالف في الدولة المسلمة المحافظة، وهو شرب الخمور".

وتدخلت السلطات البل...

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