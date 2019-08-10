2019/08/10 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عدت عضو مجلس النواب زيتون الدليمي, السبت, الأمر الديواني بتعيين 23 مفتشا عاما في عدة وزارت وجهات وهيئات حكومية خرق لقرارات البرلمان, مؤكدة أن خطوة الحكومة هذه ستسرع في طرح مشروع قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين للتصويت.وقالت الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “من المستغرب ان تصدر الحكومة امرها الديواني بتعيين 23 مفتشا عاما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة: الأمر الديواني بنقل المفتشين سيسرع بعرض قانون الغاء المكاتب للتصويت) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة: الأمر الديواني بنقل المفتشين سيسرع بعرض قانون الغاء المكاتب للتصويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).