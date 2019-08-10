نصيف: خطاب المرجعية يؤشر بأن الحكومة تمر بأسوأ حالاتها

2019/08/10 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف, السبت, بأن خطاب المرجعية الدينية كان بمثابة جرس انذار اخير للحكومة, مشيرة الى ان الحكومة الحالية تمر بأسوأ حالاتها.وقالت نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تساؤلات المرجعية يوم امس كانت واضحة ولاتحتاج الى تفسير وذلك لاستشعارها بالخطر القادم اذا ما بقيت الحكومة على حالها”, مؤكدة ان […]

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